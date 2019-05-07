涂謹申「主席」名義發文件　建制險中伏倡報警

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，泛民昨日(6日)無視內務委員會發出的指引，強行佔領會議室「山寨」式開會，於非法定會議中選出議員涂謹申為主席。涂今(7日)更以法案委員會主席名義去信法案委員會成員，文件格式與其他立法會文件極度相似，據悉有建制派議員提議報警處理，但暫未有定論。



涂謹申議員辦事處今午發電郵予法案委員會成員，文件格式予一般立法會文件無異，同樣列有文件編號，每份文件均設中、英文版本。文件包括詢問議員能否出席本周六(11日)舉行的第四次會議，並列載當日會議議程。



據了解，有建制派議員的助理經提醒後，才發現並非立法會秘書處所發出的文件，而建制派正討論如何應對，當中有人質疑涉及虛假文書，提議報警處理，惟現時未有確實的下一步行動，暫選擇對有關電郵無視及不作任何回覆。



議員陳恒鑌認為，議員聲稱是立法會代表而發出文件及作指示，做法非常嚴重，重申有關行為不能姑息，並且立下非常壞先例，需要嚴肅跟進。陳續指，立法會行政管理委員會及立法會秘書處聆聽法律意見後，可以採取適當行動。



而議員何俊賢直言，涂所為如同「踩鋼線」是極度危險，而其助理險當成真文件處理，強調建制派會謹慎處理。



內會上周向法案委員會發出指引，改由議員石禮謙主持會議，而石則於今日較早時間，透過秘書處發出周六(11日)所舉行的第3次會議議程。