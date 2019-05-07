政Whats噏：不忿被屈兼大細超　謝偉銓勢反對發展局開位

本來每米叫價達500萬港元、被譽為「天價橋」嘅西九文化區藝術廣場行人天橋，被議員發還重做後，長度縮短兼減價3成，項目拖拉一年多聽日(8日)終於到立法會工務小組闖關。據了解，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)不滿政府將天價責任推畀測量界，擬投反對票對「被屈」表達不滿，同時佢又質疑政府「大細超」齋開位畀工程師，準備喺財務委員會反對發展局申請撥款開位！



西九天價橋項目最早喺2017年初諮詢立法會，當時民政事務局形容項目係富藝術氣息嘅設計，而且要克服好多技術同現實問題，造價好合理，唔算貴。但議員就對於69米嘅天橋，竟要花3億幾港元感到驚訝，質疑西九天價工程猶如無底深潭，將項目發還重做。至舊年中項目重見天日，民政局提出新方案，將設計改以簡約為主，造價降至2.8億港元，成本慳咗30%，令外界覺得係設計令到造價咁貴。



Tony睇完新方案後，已經話新設計劣評如潮只考慮功能性，對原設計者唔公道，唔明點解一個文化區唔可以容納一條特色天橋。有知情人士話，Tony私下覺得政府「老屈」，搞到大家以為測量師整色整水提高個價，實情係天橋長度縮短，少咗2條樁柱先可以大幅減價，但多次要求政府分拆細數公諸天下都被拒絕，所以項目交到工務小組審議，決定投反對票。



另外，本周五(10日)財委會準備審議發展局多個開位建議，包括開設首席政府工程師同政府工程師職位以領導新嘅項目策略及管控辦事處；土木工程拓展署開設3個總工程師職位，以協助處理多個新發展區工程。Tony今日(7日)已去信財委會主席陳健波，要求將所有工程師開位都要分開表決。



唔通Tony要同工程界議員盧偉國對着幹？據了解，Tony係感到唔忿氣，多次向發展局局長黃偉綸反映意見，將部分總工程師職位變為跨專業，有適合人士都可升職，唔好淨係開畀工程界咁大細超，可惜政府唔理佢，所以佢決定反對開位撥款。



據悉，盧偉國曾私下向Tony拍膊頭，希望唔好投反對，但磋商不成。相信黃偉綸要諗計點拆掂單嘢嘞，否則發展局想再喺現屆立法會任期內開工程師位，實有排煩！