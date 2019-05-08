東方日報A1：修逃犯例　政府指撤追溯力無可能　港人港審不可行

港人陳同佳涉在台殺害女友後返港，基於本港與台灣並未簽訂引渡協議，觸發港府就移交逃犯修例，惟在民主派拉布反對下，立法會審議修例的法案委員會至今仍未選出主席及就修例展開審議工作。政府昨召開記者會，堅持寸步不讓。保安局局長李家超重申，台灣殺人案疑犯最早十月獲釋，望法案委員會盡快展開審議工作，不能容許罪犯潛藏香港。對於坊間提出「港人港審」建議，律政司司長鄭若驊表明不可行，因有關形式只能針對法例生效後的罪行，並不能追溯處理台灣殺人案，意味修例必須具追溯力。



鄭若驊指出，坊間近日提到修改《刑事司法管轄權條例》或《侵害人身罪條例》、或是「港人港審」等建議，都不能處理台灣殺人案，因香港是個普通法法域，在刑事司法管轄權奉行「屬地原則」，即一般只會在全部或部分犯罪行為發生在境內的情況下，才會行使香港司法管轄權，若以域外案件處理，在取證等執行上會遇到困難。她又指，若以「港人港審」的方式處理，可能要把《逃犯條例》下的四十六種罪類均轉換為「港人港審」，會為香港行之已久的「屬地原則」帶來一個根本的改變，此建議不能輕率採納。



鄭又指，若修改相關法例令在外地發生的行為變成香港法律下的刑事罪行，有關條文只能用於法例生效後干犯的罪行，不能夠處理台灣殺人案；若加入條例來處理刑法追溯期，會違反《香港人權法案》中有關刑事罪及刑罰沒有追溯力的條文。對於有建議認為，可規定只移交逃犯到簽署了《公民權利和政治權利國際公約》的地方，鄭認為與本港一貫做法不符，並舉例指新加坡及馬來西亞亦未簽署上述公約，但都已與本港簽訂移交逃犯的長期協議，強調政府的方案才是可取方案。



李家超表示，政府一直沒有機會利用法案委員會詳細回應坊間不同建議，期望法案委員會盡快展開審議工作，重申政府今次建議是希望處理去年發生的台灣殺人案及堵塞制度上的漏洞。李又指，現時本港並沒有效方法與未簽訂長期協定的地方移交逃犯，回歸後一直沒有堵塞漏洞，形容「鴕鳥咗」二十二年，不應繼續「鴕鳥」下去，又強調今次修例非為內地而設。



外界一直質疑政府修例後，能否獲台灣同意移交台灣殺人案疑犯，對於被問到倘若台方不接受在修例下的引渡安排，政府有何後備方案及如何向死者家屬交代、有關官員會否辭職，李承認移交逃犯安排需雙方同意，強調港府會用最大誠意及積極態度向台方推動事件，並期望外界共同努力。



政府昨亦對法案委員會仍未審議修例表示關注，否認會對有關修例方案有任何修訂，強調法案有一定時限性，呼籲立法會盡快展開工作，並在暑假休會前通過修例。



台灣法務部回應指，希望香港能將台灣提出就香港女子命案的個案司法互助及嫌犯遣送請求，與港府現時引起國際高度關注的修例議題分開處理，實現公平正義。



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