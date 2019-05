綠色先鋒：綠染身心　市集宣揚關愛自然

近年環保議題愈來愈受人重視,吸引不少人加入綠色生活行列,實行源頭減廢、分類回收等。其實,綠色生活不僅於此。有社企早前舉行大型「祭典」,提倡綠色生活與身心靈健康息息相關,希望市民能從內心出發,真正實踐環保。



周日早上,音樂徐徐響起,伴隨愈來愈強勁的節拍,教練們開始連串高強度動作。一小時的鍛煉間,眾人揮灑着汗水,跟隨教練的動作,一刻都不敢怠慢。他們參加的不是普通健身鍛煉,而是結合了環保與運動的「The Consicous Festival」工作坊之一。



運動與環保有何關係?教練Stefano分享,其母親曾叮囑他要實踐可持續生活,於是他聯想到推動社交健身(Social gym),集合對保護環境有熱誠的人一同做運動,並提供有關健身的專業知識。他認為,健身不單是鍛煉身形,更可回饋社會。另一位教練Ivaras則指,不少人做運動會使用健身器材,但其實在空空如也的草地上亦可進行,認為今次活動將運動還原基本。



活動第二度在香港舉辦,一系列工作坊包括健身鍛煉、瑜伽、沖調可持續咖啡等,綠色市集亦由去年的70檔,增至今年100檔,其中60%是本地店舖,包括初創及網店,其餘40%則來自外地。有店舖出售城市園圃的收成,包括蔬菜及香草,亦有店舖擺賣竹製牙刷、可摺疊水樽、有機清潔劑等。來自法國的網店店主Fanny讚揚港人的環保意識高,「走塑」行動很快在多間大型快餐店推行,反指歐洲多國政府的環保政策雖然比較完善,市民的環保意識卻更為落後。



有連鎖化妝品牌則提倡「零包裝」消費,將護膚品及化妝品固體化,省卻不必要的塑膠包裝。由去年至今,該品牌出售約8000件洗髮皂,減少逾61萬個洗髮樽。該品牌於市集期間開辦工作坊,讓市民即場體驗利用高嶺土、玫瑰精油、新鮮水果等材料,製作有機洗面膏。



「環保唔只係減廢、回收、重用,而係同大自然有聯繫。」主辦機構Green Is the New Black公關及活動經理Cecilia表示,有別於坊間的環保市集,今次活動涉獵多個範疇,包括促進身心靈健康的工作坊,因為兩位創辦人希望藉此喚醒市民,反思其生活及消費模式,發自內心實踐環保。機構來自新加坡,在當地多次舉辦同類活動,她亦認同香港市民的環保意識較高,政府卻欠缺支援,相反新加坡政府則投放大量資源,提升當地市民的環保意識。

