中美貿易談判不明朗　美股受壓　道指曾挫逾600點

中美貿易談判前景極度不明朗，美股再度受壓，道指一度跌超600點，尾市跌幅稍為收窄，但當地周二（7日）全日仍要跌473點或1.79%，收報25,965點；標指收報2,884點，跌48點或1.65%；納指收報7,963點，跌159點或1.96%。



對中美貿易形勢較為敏感的股份急挫，當中包括全球建築及採礦設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)和飛機製造商波音公司，收市分別跌2.26%和3.96%。中概股全線受壓，阿里巴巴狂瀉3.62%；網易下跌6.13%；京東急跌逾半成。



中美第11輪貿易談判前夕，美國總統特朗普突然投下震撼彈，向總值2,000億美元的中國貨品，加徵至25%關稅。美國貿易代表萊蒂澤周一(6日)表示，新稅率將於當地時間周五(10日)凌晨零時1分生效，又把責任歸咎於中方代表出爾反爾，違背前10輪談判所作的承諾。



多家券商紛紛評估貿易戰升級對美企盈利的潛在影響。瑞銀環球財富管理首席投資總監Mark Haefele表示，倘中美貿易談判破裂，美企盈利將收縮5%，蒸發今年所有升幅，加上估值下調，美股在最差情況下將回調15%。



瑞銀分析師Keith Parker表示，萊蒂澤的言論令關稅預期升溫，指如果中美展開全面的貿易戰，全球經濟增長恐削弱45個基點，當中對中國的影響尤甚，恐拖低該國經濟增長1.2至1.5個百分點。



他續說，相信貿易戰的可能性仍然很低，因為下一輪對華關稅會同時打擊到美國消費品。



券商Evercore ISI報告指出，一旦美國落實向中國貨品徵收25%關稅，美國零售商未來一年的盈利增長將會化灰，若徵收10%關稅，盈利增長將由8%降至5%，當中，Target、百思買(Best Buy)及Bath & Beyond的盈利風險最高。