探射燈：打機課金愈踩愈深　另類賭癮個案激增

遊戲中心愈開愈多，手機遊戲「課金」（付款）亦無王管，沉迷有獎遊戲而染上賭癮的個案卻上升。中年男子日花萬元掟彩虹、夾公仔，不能自拔致債台高築，最終負債百萬破產。未成年少女手機遊戲課金成癮，不停向父索錢買點數卡抽遊戲裝備，累積花費逾萬。戒賭機構關注「另類賭癮」個案上升，今年首季接獲個案是去年全年的70%，立法會議員批評政府坐視不理。



「最多試過1日使過萬蚊去玩，累積欠債過百萬，2年前仲破埋產。」50歲的阿德（化名）11年前開始沉迷掟彩虹、推銀機及夾公仔等遊戲，後來不能自拔，賭上薪金，更透過中介向財務公司借貸，導致債台高築。阿德憶述玩遊戲時感到興奮及投入，而且可解悶，贏得的豐富獎品堆滿屋，甚至擺檔變賣。惟過分的投入導致他與家人關係疏離，後來得社工協助始知自己染上賭癮。



近年夾公仔機店舖愈開愈多，惟店內甚少提醒人玩遊戲會染賭癮；另一新興「賭場」是手機遊戲。「同朋友打機，不停問爸爸攞錢買點數卡，要抽裝備，因為次次抽都唔知有咩獎品。」未成年的雯雯（化名）日花數小時玩手遊，她不認為自己屬打機成癮，只是透過「課金」提升裝備及等級。其父屬賭博人士，她不時向父親索錢課金換取手遊理想裝備，累積花費約2萬港元。



惟雯雯投放的金錢及時間愈來愈多，更影響生活及財政，東華三院平和坊署理主任胡詩敏指，個案疑已染上賭癮。胡指出，該中心接獲涉及打機的賭博成癮個案近年有上升趨勢，2017年只有4個，去年有13個，今年首季已有10個，有1半人欠債10萬港元以上。而涉及沉迷遊戲中心的個案則只有零星，相信因對成癮認識不足。



立法會議員柯創盛批評政府坐視不理，指夾公仔及推銀機等遊戲雖然能為玩家減壓，但卻因政府疏忽監管變為罪惡溫床，為免聚集的小童或玩家染上惡習，政府應加強監管提供遊戲的娛樂場所。



民政事務局及民政事務總署發言人表示，政府透過《賭博條例》下的牌照規管有博彩成分的活動，而掟彩虹、推銀機、夾公仔以及手機遊戲，是否涉及博彩而需要申領「有獎娛樂遊戲牌照」或《賭博條例》下的其他牌照，須視乎個別遊戲的實際運作情況是否符合條例釋義而定。

