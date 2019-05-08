Dr.東：戒煙重拾健康　過來人勉勵「要有決心」

「健康重要過心癮，只要有決心，破釜沉舟，定能戒煙成功。」七十歲的李先生當了四十五年煙民，曾試過戒煙，但敵不過心癮而失敗，眼看自己咳嗽日漸嚴重，「咳到斷氣」，任何藥物亦無法根治，故兩年前決心戒煙，參加醫院管理局的戒煙輔導服務，至今不再吸煙，咳嗽大大減少，體力改善後，每年去多達三十次長短線旅行，閒時亦有參加義工，心境變得開朗，人生變得不一樣。



九龍東醫院聯網家庭醫學及基層健康科部門主管周偉強表示，醫管局○二年開展戒煙輔導服務，由跨專業團隊主理，現時於全港設七十間「無煙新天地」戒煙輔導服務中心，中心會根據病人的個人情況制訂戒煙方案，為個案作評估、輔導及跟進，每年約兩萬人受惠，成功戒煙率五成。李先生稱，吸煙多年，心癮很重，幸而他有強烈意志，能克服心理挑戰，「擺煙同火機喺枱面，望住佢，同自己講，係都唔食」，至今已「唔記得咩係食煙」。



四十歲從事裝修的張先生自十一歲起吸煙，因身邊朋友及同事都是煙民，故他從無想過戒煙，期後因患上痛風症，一七年前往覆診，醫生建議他戒煙，他當時想「試下無妨」，便參加戒煙服務，療程第二日至今，已一年無吸煙。他指，戒煙期間每天都受引誘，「啲人成支遞埋嚟」，但他為了健康及家人着想，「無人可動搖我戒煙嘅決心」。



他指，戒煙後，不論自己及家人的身體狀況大大改善，自己及兩位女兒少了咳嗽，血壓及血糖穩定了，體力變好，味覺及嗅覺更加靈敏。他稱，戒煙後親子關係亦有改善，「無咗陣煙味，囡囡都肯黐我，慳番嘅煙錢，會同佢哋食好嘢同買衫。」



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