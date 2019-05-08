西九文化區地庫工程超支　議員轟妹仔大過主人婆

立法會工務小組委員會今早(8日)召開會議，討論數個配合西九文化區的工程項目，包括搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至九龍渡華路，工程涉款約9.8億港元，而西九文化區基礎建設工程第一期，以及西九文化區綜合地庫的餘下工程，涉款分別為3.8億港元和174.7億港元。



不少議員對於西九文化區的超支情況感不滿。議員郭家麒批評，西九文化區綜合地庫工程不斷超支，形容是「世紀級地庫工程」、「妹仔大過主人婆」，認為政府「講一套、做一套」欺騙市民，未有盡力控制工程成本，要求政府向市民道歉。



議員馬逢國指，當年西九管理局成立時未有任何設計，質疑當時為何當局誓神劈願地指216億港元是足夠應付西九發展。他表示，過往曾提過多項改善方案，包括增加地積比、把地庫提升半層等，但未獲採納。他認為，因廣深港高鐵工程延誤，西九文化區的工程成本上升是無可避免，但希望政府盡量以節約為前題，早日完工。



民政事務局常任秘書長謝凌潔貞表示，相關的216億元撥款是於2008年申請，而有關設計「城市中的花園」是於2013年經過三次大型公眾諮詢活動才有定案，故基本上不可更改。她亦強調，有關設計為市民帶來很多益處，例如把馬路搬到地底，能增加地面公共休憩空間，提升生活質素。