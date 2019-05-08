以舊郵票換新呃郵資　收押所文書助理判100小時社服令

荔枝角收押所一名負責處理舊信封及郵票的懲教署男文書助理，兩年來從經手的信封剪下大量「無蓋印」舊郵票留待重用，至去年5月起他多次「請纓」幫助同事在信封貼新郵票，暗中卻偷龍轉鳳，以私藏舊郵票當新郵票使用，並把署方提供的新郵票用於私人郵件，詐騙政府郵資。45歲被告禤志雄早前承認一項「有關繳付郵資的欺詐行為」罪，今日(8日)在西九龍法院被判100小時社會服務令。



裁判官在上次聆訊為被告索取了感化官報告及社會服務令報告，並提醒被告可以為自己預備求情陳詞。至今天聆訊時，被告繼續無律師代表，他亦沒有向裁判官作求情，但他同意有關報告的內容。裁判官考慮被告認罪及顯示悔意、報告評價正面，而被告亦願意履行社會服務令，故裁判官接納報告建議判處社會服務令。



控罪指，被告禤志雄於去年5月至8月期間，在荔枝角收押所從事欺詐行為，意圖在繳付郵資方面詐騙政府。警員事後在被告辦公室的抽屜中發現70枚郵票，面額共值12港元，以及345枚舊郵票，面額共值401.4港元。被告在警誡時透露，他在兩年前開始將舊郵票剪下保留，留待換取新郵票，並已全用在其私人郵件，但稱已記不起偷換次數及所涉總面額。