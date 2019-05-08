食安中心未依程序驗進口食物　帳委會表示極度遺憾

去年底審計報告揭示食環署轄下的食物安全中心監管不力，致食物安全事故與日俱增。立法會政府帳目委員會今(8日)發表報告書，指食安中心管理層對確保各食品管制辦事處，按照食安中心指引或食物進口管制工作守則的程序，以妥善執行各項進口管制措施，責無旁貸，對於由審計署揭發的食安中心問題三度表示遺憾。



帳委會對於食安中心未有依循既定程序，以及未有主動檢討其做法、制度及工作守則以查找不足，表示極度遺憾及不可接受，委員會亦對中心管理層未能有效監督屬下人員遵守工作守則表示遺憾。



帳委會建議中心設立機制，檢討各食品管制辦事處的工作流程，以確定這些流程是否能達到預期目的及切實可行，並找出其他可予改善之處，在有需要時以新指引作補充。帳委會又建議，中心應加強與內地有關當局及其他食品進口國家的溝通，使中心能夠獲知最新情況，以及在可行範圍內，盡快釐清在執行進口管制工作時發現的差異。



此外，帳委會知悉食安中心於2017年開設一個為期7年的高級首席行政主任職位，以掌管一個專責隊伍，負責重新安排及重整工作流程，以及徹底檢修資訊科技系統，促請食安中心善用這個新成立隊伍，進行全面檢討。