西鐵載客率101%　港鐵擬建延線指能應付額外客量

港鐵西鐵線逼爆！運輸及房屋局表示，西鐵線去年最繁忙路段為錦上路站至荃灣西站，若以每平方米站立4人計算，該路段繁忙時段載客率達101%，有40,400人次，較2015年增加逾10%，亦超出鐵路負荷。該局指，港鐵已在早上繁忙時間於天水圍站加開一班恒常開往紅磡的特別班次，現時西鐵線上下班繁忙時段的列車班次分別為3分鐘及3.5分鐘一班。



該局今回應立法會提問，指2013年至2017年數據顯示，西鐵線平均每日乘客量每年升幅在0.6%及2.3%之間，未來沙中線大圍至紅磡段通車後，將連接現有馬鞍山線至西鐵線，成為屯馬線，料屯馬線通車後，提供每小時每方向最高約24班次的列車服務，可載客量較2015年增加37%。



至於屯馬線通車時間，該局稱原定於今年中通車，惟沙中線工程質量備受關注，目標通車期要再作審視，但沙中線紅磡至金鐘段預計通車日期仍維持2021年。



另外，政府《鐵路發展策略2014》中，曾建議興建「屯門南延線」，由現有西鐵線從屯門站向南延伸2.4公里，並在屯門南增設1個鐵路站。該局指，港鐵2016年底已就該項目提交建議書，港鐵預測西鐵線有能力應付屯門南延線帶來的額外客量，當局正就建議書進行評估，包括鐵路發展可能帶來的潛在房屋供應等。