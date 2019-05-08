政Whats噏：范國威批盧偉國主持會議蠱惑陰濕

近日立法會因為修訂《逃犯條例》法案委員會而搞到氣氛好僵，條戰線仲蔓延到其他委員會添。喺今早(8日)嘅立法會工務小組委員會上，新民主同盟范國威就批評委員會主席盧偉國，喺早前討論元朗橫洲公屋發展項目時，冇問到啲委員是否分開表決，要去到會議終結先提出，搞到啲議員錯失機會，批評佢蠱惑、陰濕。盧偉國聞言隨即鬧爆范嘅批評不妥當，仲話唔接受批評添。



過往不論工務小組定人事編制小組，一旦有議案通過，委員會主席都會問議員，相關議案有冇需要喺財務委員會上通過。好多時就算主席未問，都會有議員主動提出要求。



喺今日會議上，盧偉國一聽到范國威批評就即刻疊晒聲反駁，之後仲解釋話委員係可以有依個權利，而且好多時唔使提示，都會有委員要求分開表決，仲話喺會議完結時再作出提示，係慣常做法，自己好多時都會咁做添。



范國威一聽完就提規程問題反駁，話根據慣例，委員會主席主持喺審議完一項議程而又未進入下一項議程時，就要問委員係咪就項目分開表決，仲直斥盧講大話。盧就即刻好激動咁疊聲反駁話范係胡亂批評，而自己冇講大話，仲話范嘅指控對佢係侮辱，要求佢收番指控之餘，仲叫佢睇番會議紀錄。



同為民主派嘅人民力量陳志全就幫口，話范國威係期望盧偉國可以喺每個項目完成審議後都問，仲建議確立規則，等大家互相提醒，無謂有爭拗。盧回應時就話會聆聽意見，但就再重申話唔接受批評主席陰濕、蠱惑嘅言論，仲話係冒犯添。



之後民建聯劉國勳同體文界馬逢國都有護航，劉就話，每次都聽到盧偉國問係咪分開表決，話范嘅指控係唔公道。馬就聲稱同盧唔係特別老友，都認為范嘅指控係針對盧，仲話唔可以容忍依種對主席嘅冒犯，要捍衞主席嘅權威同尊嚴。



罵戰過後，都有議員喺發言期間提出要分開表決，建規界謝偉銓甚至要求喺工務小組已經要分開表決添，唔知係咪因為前車可鑑，所以一早打定個底。