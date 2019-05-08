22老屋邨勘察後19個免重建　5年維修費逾17億元

房屋委員會在2013年完成檢視轄下22個非拆售高樓齡屋邨的重建潛力，但至今只宣布了華富邨、白田邨及美東邨的重建方向，其餘重建遙遙無期。有立法會議員要求房委會提供重建該22個屋邨的方案及時間表。房委會表示，已於去年完成涵蓋42個公共屋邨的首輪勘察計劃，當中包括該22個非拆售高樓齡公共屋邨，結果上述3條屋邨敲定重建，另外19屋邨勘察結果顯示，樓宇結構安全及所需的修葺方案合乎成本效益，決定保留，往後會每15年為所有已保留的公共屋邨作結構勘察。



房委會指，2013/14至2017/18年度，轄下公屋的維修保養和改善工程開支共約153億港元，當中17.5億港元涉及問題所述的22個公共屋邨。



房委會又表示，遷置受重建或屋邨清拆影響居民方面，2013/14至2017/18年度已完成清拆項目中需要遷置的居民共912戶，當中904戶接受公屋單位編配，2戶領取津貼以替代公屋編配，3戶自願遷出單位，3戶因違反租約條款不符合遷置資格被終止租約並收回公屋單位。



至於現正進行的重建/屋邨清拆項目，包括白田邨第9、10、11和13座，以及美東邨的美東樓和美寶樓，需要遷置的租戶共涉及2914租戶。