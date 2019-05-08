劉鶴赴美缺「習近平特使」頭銜　外媒：難達協議

中美新一輪貿易談判再現變數之際，中國商務部周二（7日）公布，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將在周四（9日）至周五（10日）率團赴美進行磋商。不過有外媒指出，與以往不同的是，劉今次沒有以「習近平特使」的頭銜到華盛頓，反映雙方達成重要協議的機會不大。另美媒報道，商務部副部長王受文及財政部副部長廖岷，將在周三（8日）率先赴美。



根據中方官方此前公布，劉鶴去年曾3度到華盛頓，但不是每次都用上「特使」的身份。例如去年2月底，他首次赴美進行中美貿易磋商的身份為中共政治局委員、中央財經領導小組辦公室主任、中美全面經濟對話中方牽頭人；同年5月，他再次到華盛頓，當時以國務院副總理、國家主席習近平特使身份出席談判。



到了今年1月底的中美貿易談判，劉鶴又沒有了「特使」頭銜；但中國商務部在2月公布中，劉鶴又恢復了「特使」的身份，出席該月21日至22日在華盛頓舉行的第7輪磋商。當時不少外國媒體分析認為，劉以「特使」頭銜出席談判，相當於他獲得了授權，所代表的不僅是中國政府，也代表了習近平，甚到可能代表習簽署一些文件。



另美國媒體周三報道，在第11輪中美高級別磋商，排在議程首位的是美國要求貿易協議中，列出一份中國政府必須修改的法律法規清單，惟知情者指出，中方此前反對將該清單納入貿易協議，但美方認為這對確保中國兌現結構性改革的承諾尤其重要。



至於今次赴美的中方代表團規模，官方未有詳細透露，但報道引述知情者表示，王受文及廖岷將於周三先行率領一個「先遣團」前往華盛頓，而劉鶴則在翌日抵步，並與其團隊下榻白宮對面的一座酒店。