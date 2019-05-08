不誠實取用電腦罪廢武功　保安局指尚有8案待處理

終審法院早前裁定「不誠實取用電腦罪」不能應用在使用自己手機或電腦情況下的案件，律政司即痛失檢控「萬能key」，亦急叫停多宗以此控罪作檢控的案件。保安局局長李家超今(8日)書面回覆立法會議員葛珮帆，指截至上月30日，警方有8宗與「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪名有關的案件等待處理。另有1宗未經醫院內病人同意拍攝的罪行的案件，早前已改控《醫院管理局附例》，有關法律程序仍在進行。



對於社會對偷拍裙底等行為的關注，局方重申現時仍會視乎案件的實際情況和證據，控告有關「遊蕩」、「公眾地方內擾亂秩序行為」或普通法的「破壞公眾體統」罪行。被問到政府會否修訂及改善《個人資料(私隱)條例》。保安局稱，政制及內地事務局已聯同個人資料私隱專員公署，開展檢視《私隱條例》相關規定和罰則的工作，包括研究設立強制性資料外洩通報機制、個人資料保存期限及對資料處理者的規管等。



另外，保安局指去年有143人因洗黑錢罪行被警方檢控，遭法庭定罪的有79人，而前年有133人被控人士，83人被定罪。至於由警方和海關主理的聯合財富情報組，去年接獲逾7.3萬宗可疑交易報告，前年就有9.2萬多宗。