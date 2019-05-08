醫委會今表決豁免海外醫生實習　醫學會有信心方案入閘

香港醫療人手長期不足，惟醫務委員會上月初否決全部豁免海外專科醫生實習方案，引起社會廣泛討論。討論逾月，醫委會今午(8日)再開會表決豁免實習方案，會議亦會先討論是否將之前被否決的4個方案一同加入表決。



基於最初提出的方案被否決，醫學界其後提出不同方案，現時主力討論其中3個，包括醫學會提出的方案五，要求海外醫生受聘於三個指定機構，劃一需在通過執業試後做18個月臨床工作方可免實習，但有關方案受到法律挑戰。醫學會昨晚(7日)經商討後，決定不修改方案，並會捆綁投票支持有關方案。醫學會副會長林哲玄表示，有信心方案五順利入閘，又指現時16名醫委會醫生委員都有共識支持方案，對醫學會方案能通過有一半信心。



至於另一個則是由醫委會委員鄧惠瓊連同業外委員、病人組織代表陳永佳提交的方案一「政府方案」，即三個機構的海外專科醫生整體工作至少3年，通過執業資格試後，便可獲豁免實習，取得正式執照。



而醫委會業外委員、病人政策連線主席林志釉提出方案六，該方案建基於政府屬意的方案一，即海外專科醫生在有關醫療機構工作至少3年，且通過執業試便可免實習，但林額外加入條件，要求該3年工作當中須有3個月屬臨床工作。



多個團體今到醫委會請願，立法會議員黃碧雲促請醫委會盡快通過方案。