漁民稱不知滿65歲船長牌即失效　運房局稱有通知

過去4年有5400多名持船長或輪機操作員牌照持牌人，因為年滿65歲又沒有申請續牌，導致牌照失效。有立法會議員表示，有漁民投訴海事處未有通知他們續牌相關規定。運輸及房屋局否認，指海事處過去兩年發出了近3000封續牌通知信。



立法會議員何俊賢指，有不少年屆65歲漁民稱其於上世紀80年代或以前獲發的船長或輪機操作員牌照，因為沒有標明屆滿日期，政府亦無通知他們於年屆65歲其牌照即告失效，導致他們未能及時申請續牌。



運輸及房屋局局長陳帆書面回覆稱，根據海事處資料，2014至2018年共有5435張各級船長牌及各級輪機操作員牌照，因為持牌人年屆65歲時未有申請續牌而失效，每年失效牌照的數量均相若。運房局指，海事處於2017年3年起，每月都有按照處方紀錄的通訊地址，發函提醒將於3個月內牌照到期的持牌人續牌，截至今年3月，該處共發出2887封通知信。



海事處資料又指，由2016年4月4日至今年4月27日，共收到644宗續牌申請，當中65歲至70歲申請者被拒續牌宗數有116宗，71歲或以上申請者被拒續牌宗數則有32宗。另外，2014年至2018年各級船長及各級輪機操作員考試的合格率普遍低於50%，而2014年二級船長口試的合格率甚至低至3.6%。