泛民曾要求點人數拉布　立會最終二讀通過撥款條例草案

立法會今日(8日)以44票支持、14票反對通過二讀《2019年撥款條例草案》，並進入全體委員會審議階段，立法會主席梁君彥稱料於本月16日完成所有審議程序，而民主派議員曾數次提出點算法定人數要求「拉布」。



財政司司長陳茂波稱，公布財政預算案時預計2018/19年度盈餘為557億港元，而3月底公布有998億港元盈餘，或令人以為年度綜合盈餘會大幅高於預期。陳重申，政府早說明財政年度最後一個月的開支會高於收入，而政府於2018/19年度的總收入與原預算只相差50億港元，相差只有0.8%，開支方面則與預算相差4.7%，認為預算案對政府的收支預測相當接近。



陳茂波又指出，中美貿易磨擦於去年第三季起開始影響環球經濟及金融市場，而今年初美方亦一直宣稱談判取得進展，惟美國總統特朗普近日突然改變態度及威脅提高關稅。他認為中美矛盾屬深層次，加上美方反覆態度令中美關係起伏，香港難免受到影響，只能做好兩手準備，既要有合理預期，亦要有以防萬一的打算，管理好風險。



發展局局長黃偉綸指出，交椅洲填海1000公頃的填海項目能夠提供大片土地作整全規模，可以提供15至26萬個住宅單位，當中最多有18.2萬個公營房屋單位，而人工島上的第三個核心商業區可提供400萬商用樓面面積及20萬個多元化、較高端及高增值的職位，人工島涵蓋的鐵路及道路能擴大全港交通容量，直言可為香港龐大社會及經濟效益。