發恐嚇短訊「箍煲」　男警涉威嚇殺死前女友父母

年輕女子疑不滿警員男友身邊太多女性而提出分手，男警拒絕並疑向對方發恐嚇短訊，涉威嚇會殺死對方父母及上門放火，事後被控刑事恐嚇罪，案件今(8日)在沙田法院提訊。男警否認控罪，裁判官問控方會否以簽保守行為方式處理案件，控方稱需時考慮，故案件押後至本月29日再訊，期間他准以5000港元保釋。



22歲被告許劍霆報稱警員，控罪指他於去年10月16日至17日，刑事恐嚇其廖姓前女友。控方透露案情指，被告與事主本為情侶，惟事主見被告身邊女伴不絕，決定分手，但被告不肯，竟發短訊給對方，威嚇殺死她父母，又會在她家門放火，令她永遠失去家人。律政司原本指考慮過被告職業、案情和控罪性質後，決定不會讓被告守行為。



但裁判官認為，控方不可因被告職業而歧視他，又指他即使獲准簽保，仍有機會被「炒魷」，但這是內部問題。控方身為權力擁有者，不可因職業而影響案件處理方式，也應考慮被告行為對社會的影響，促控方重新考慮；辯方亦表示被告願簽保守行為。控方最終申請押後案件。



裁判官明言不會左右控方決定，重申不應因職業而有所歧視，至於僱主會否有紀律處分，法庭亦控制不到。被告原本以200港元保釋，控方指金額不夠，又指女事主仍非常擔心，要求法庭增加保釋金並禁止他接觸證人，獲裁判官批准。