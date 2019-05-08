修訂逃犯條例起爭議　行會成員指「港人港審」危言聳聽

政府昨日(7日)召開記者會就修訂《逃犯條例》的爭議解畫，律政司司長鄭若驊指坊間提出「港人港審」等5個方案均「不確切可行」。有身兼資深大律師的行政會議成員今(8日)日在一個電台節目上指出，相信政府認為坊間對修訂逃犯條例的意見，很多都是基於危言聳聽，偏離一般法律原則及移交原則，因此政府認為不可取。



對於坊間建議提出「港人港審」，該行會成員直指不可行，批評「港人港審」不符合國際基本原則，因為許多技術問題難以解決。他解釋，由於多數國家及地區都不會將嚴重罪行的審判權，交予其他地方執行；而不向未簽國際人權公約的國家及地區移交罪犯，亦會限制特區政府與其他地區現行或將來簽署長期移交協議。他反問全世界哪一個地方可以賦予殺人放火罪行有域外法律效力？正如霸道如美國也沒有，故他相信提出「港人港審」的人，如果本身有法律背景的話，應該會明白。



被問及有說「大幅增加了特首的引渡權」，該行會成員強調特首只負責啟動程序或拒絕移交，並無權擅自決定移交，又認為政府方案並非不能改動，只要方案是有建設性及合乎法例基本原則的建議，政府仍會考慮，而他建議可修改條文，將拒絕移交保障範圍，由中國公民改為香港永久居民，加大保障範圍；另外亦可考慮加入條文，要求引渡申請地要盡量執行國際人權公約14條，保障被移交人士的基本公平審訊權利。



然而，大律師公會執委石書銘仍然擔心一旦通過修例後，被移交回內地港人逃犯的人權得不到保障，又指「港人港審」並不存在將之前不屬刑事罪行，但通過修例後就變成罪行的情況，「港人港審」只是擴大本港法院的司法管轄權，處理發生在外地、涉及港人所干犯刑事罪行，故能審理台灣殺人案。



美國國會的美中經濟與安全審查委員會昨日(7日)發表報告，指若《逃犯條例》的修訂獲得通過，會令香港更易受到北京政治脅迫的影響，進一步侵蝕香港的自治權，讓北京進一步干預香港事務。