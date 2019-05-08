蓮香樓後人摸臀撩陰非禮囚4月　准保釋候上訴

中環老字號茶樓「蓮香樓」家族後人兼劍道教練顏尊理，在其辦公室內替一名年輕劍道女學員按摩時，涉嫌伸手入女方裙內隔着內褲摸臀及撩陰非禮。68歲被告早前被裁定非禮罪成，案件今日(8日)在九龍城法院判刑，顏被判監禁4個月，但獲准以3萬港元保釋等候上訴，法庭另下令他保釋期間不得離境。



辯方今日換上資深大律師清洪代表求情。辯方指，被告無濫用權位向女事主X做出猥褻行為，X事後沒承受心理或情緒困擾，雖然X稱呼被告做師傅，但他們的師徒關係不一定代表本案涉及違反誠信，要視乎案件背景。



辯方指出，X當日並非由被告「帶」到辦公室，反而是她主動提議到被告的辦公室，她與被告獨處一室，竟同意躺在梳化上讓被告為她按摩。X身為大學生，以她的教育及成熟程度，其意圖定必不尋常，同時也不排除是被告誤解了她的意思。



辯方指被告患有痛風、聽力弱等健康問題，他獲劍道學生及家人撰信求情，他被定罪後還押至今21日，這段時間是他一生中最艱苦的日子，非禮控罪雖不能判緩刑，若判罰款又太過輕，辯方冀法庭判處一個短期監禁，讓被告可即時獲釋。



裁判官指，X是被告在大學舉辦劍道課程的學生，二人某程度上存在師徒關係，雖然到涉案辦公室的建議並非由被告提出，卻是被告提議為X按摩，X信任被告才同意讓他按摩手腳，詎料被告隔着內褲非禮X的臀部和私處，又按壓她的胸部。官以6個月監禁為量刑起點，考慮到被告無案底、背景良好、年老及對劍道運動的貢獻等因素，酌量減刑2個月，判他監禁4個月。