立會修規降開會人數門檻　兩覆核案合併審

立法會前年修改議事規則，將全體委員會會議的最低法定人數，由一半成員(如以70名成員計則為35人)減至20人。「長洲覆核王」郭卓堅及早前被取消議員資格的社民連成員「長毛」梁國雄，分別就此提出司法覆核申請。法庭將兩案合併，今日(8日)及明日(9日)兩天在高院原訟庭審理，同時聽取訴訟許可和實質覆核的陳詞。



今早聆訊先由梁國雄的代表大律師陳詞，大律師指立法會的大會與全體委員會，都由全體議員組成，將之分成兩個身份，只是出於歷史因素。法例草案首讀時，出席議員以大會身份就大原則發言；待首讀完成，會議立即變成以全體委員會繼續，議員續就條文細節討論。中間主席甚至連宣布休會都不需要。因此法庭裁決大會與全體委員會的異同時，應將兩者視為相同。



大律師續指，既然全體委員會應視為與大會相同，《基本法》第75條所規定，立法會會議法定人數為最少全體議員的一半，亦應適用於全體委員會。大律師又舉例指，立法會在2014和2017年，曾就此問題徵詢法律意見。當時英國御用大律師Lord Lester和本地資深大律師何沛謙，均認同此說法。