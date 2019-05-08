即場影完睇片　廿歲仔認葵盛泳池男更衣室偷拍

20歲青年聲稱誤以為偷拍很小事、不會被檢控，遂到公眾泳池男更衣室用手機錄影其他裸露泳客打算私藏，遭職員揭發。青年今(8日)在西九龍法院承認一項作出有違公德行為罪，裁判官先為他索取感化報告、社會服務令報告及心理專家報告，續准他保釋至7月17日判刑。



被告盧沛康承認於去年8月12日在葵盛游泳池男更衣室內，用手機偷拍男子裸露的影片。案情指，泳池職員當晚9時許巡邏至男更衣室，當時室內約有10名泳客，又見被告在室內流連，並將手機放在右前褲袋，手機鏡頭面向其他泳客，職員遂暗中監視。



10分鐘後，被告坐在櫈上以手機欣賞影片，職員發現影片背景與更衣室相似。其後被告再在室內流連約10分鐘，職員遂截停他查問，被告謂：「我刪除咗，算數得唔得？」其後被告又表示「我鍾意男人，啲片自己睇」。警員拘捕他後，在其手機發現約8段偷拍裸男影片，被告稱純粹是個人收藏。



辯方求情指被告中六畢業後任職廚工，他本以為偷拍之事性質輕微，可以守行為了事，其家人尚未知悉此事。裁判官決定先索閱報告才判刑。