龔仁心指已向律政司入稟　促撤換臨時遺產管理人

已故華懋集團主席龔如心的弟弟龔仁心今日(8日)召開記者會，宣布下午已經向律政司入稟，要求撤換作為龔如心臨時遺產管理人的羅兵咸會計師事務所(羅兵咸)。他稱是因為「我哋知道有啲事，佢(羅兵咸)背離咗應有的原則」。



對於近日有報道指，華懋慈善基金發出文件不滿羅兵咸永道管理帳目不善，在華懋集團前行政總裁楊光未完成第二份合約下，向對方支付共1779萬港元補償費用，基金質疑涉及內幕交易和違法酬庸，已於2月向律政司舉報。就此，龔仁心回應指「基本上屬實」，指羅兵咸未向任何人公布就行事，質疑是「私下交易」。



至於向律政司舉報一事，他指律政司仍未直接回覆，重申向律政司反映的做法無錯。他又指羅兵咸一年管理費達6000多萬港元，集團做社會公益一年只得1500萬港元，要求更換羅兵咸是因為收費貴，及它未做到應該做的事。



龔仁心指集團與基金有關連，不過，在場的華懋集團法律部主管黃德蘭就發聲明，指基金與集團無任何管理及業務上的關係，基金的任何聲明均與集團無關。