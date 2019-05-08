港鐵宿舍轉過渡房屋　議員轟零配套：買個杯麵要搭車

大埔區議會環境、房屋及工程委員會今日(8日)開會，討論將港鐵員工宿舍策誠軒轉做過渡性房屋項目。有區議員憂心選址過於偏遠，生活配套欠奉，不宜家庭人士入住，「策誠軒環境好聽就叫清幽，唔好聽就叫陰森！」



位於大埔的港鐵員工宿舍「策誠軒」過往有多個單位空置，現有200多個單位中僅有90多戶居住。房屋協會將負責在其營運「暫租住屋」過渡性房屋項目，提供約150個單位，10月接受申請，明年4月開始分批入伙。



區議員譚榮勳批評，項目選址近乎無任何生活配套如街市及康樂設施等，認為項目效用不大，「項目附近係『百無』，居民住所環境可能有改善，但一出門口去買個杯麵都要搭程車先得。」另一區議員胡健民指出該區交通不便，僅有接駁巴士及的士。他質疑項目不宜家庭入住，「地方咁遠，不便老幼出行！」區議員任萬全直斥項目僅為期5年太短，擔心港鐵屆時將項目改建為豪宅出售圖利，建議政府將策誠軒交由房協發展公營房屋。



會上並無港鐵代表到場，房協總監楊嘉康指，策誠軒居民僅花十多分鐘車程，即可到達廣福及大埔墟等旺區。房協希望善用現存的房屋資源，策誠軒有不少兩房及三房單位均適合家庭入住；房協會就優化配套，及更改居住對象問題，再與運輸及房屋局商議。



楊續指，房協對於延長項目年期持開放態度，若日後有相關政策進行，港鐵亦樂意合作，房協積極考慮。運房局項目總監黃永雄指策誠軒最終能否轉作公營房屋發展，要視乎規劃署決定。