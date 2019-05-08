首季電騙案127宗涉款3346萬　較去年同期升6倍

警方今(8日)公布今年首季電話騙案趨勢及數字，其中涉及「猜猜我是誰」的類型最多，佔整體電話騙案64%，「假冒官員」佔35%居次，若以損失金額計算，「假冒官員」佔的金額最多，為3055萬港元。其中一宗電騙受害人是19歲來自內地的女學生，被「假冒官員」手法騙去350萬港元。



東九龍總區重案組總督察譚威信表示，今年首季錄得127宗電話騙案舉報，較去年同期升41%，當中125宗涉及金錢損失，較去年同期升76%，涉款3346萬港元，較去年同期上升近6倍。



譚表示，現時騙案手法愈趨多變，例如今年錄得2宗「假冒官員」混合虛構綁架的騙案，騙徒以一般假冒官員手法騙錢，受害人首先收到預錄語音電話，並有二、三線騙徒進行詐騙，再要求受害人提供家人姓名、電話等資料，再叫受害人不要與家人聯絡，要躲起來，然後騙徒再聯絡受害人的家屬，訛稱受害人被綁架，要求交出贖金。



他指，去年警方無收到相關舉報，但在2017年及2016年亦錄到相關騙案數字，呼籲市民提高警覺。另外，在「猜猜我是誰」類案件中，有些騙徒會先透過社交媒體了解潛在受害人的個人資料，然後再以其暱稱或花名稱呼他們，令潛在受害人更容易受騙。