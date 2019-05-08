網民熱話：女司機停車救貓　貓貓返魂乏術車上離世

常有小動物在馬路上亂跑而被意外輾斃，但有時亦會遇上好心人，出手相救。日前有好心女司機就在馬路上，遇上懷疑被車輛撞倒後的貓貓，女司機停車上前拯救，免再被其他車輛輾過，造成二次傷害。可惜，救貓者其後在貼文留言，稱本來在馬路上掙扎的貓貓上車後靜了下來，不久便離世。



網民芒果昨日（7日）早上8時許發文，指在屯門行車時，目睹女司機救貓一幕。影片所見，行車線上車輛正緩慢行駛。前方一架7人車突然停下並打死火燈，車上女司機落車匆匆走到前方，之後手執一隻幼貓回到車上。芒果在貼文上表示，此為好人好事，希望貓貓無事。



好心女司機Gigi其後在貼文中留言，講述事件經過，她稱當時看見貓貓在馬路上掙扎「爬爬吓」，認為貓貓可能知道馬路上並不安全要爬走。可是，當Gigi將貓貓救上車後，牠便靜了下來，慢慢地便離開了。雖然貓貓最終未能獲救，但不少網民留言，感謝好心人善意救走貓貓，令其不至於被其他車輛撞至體無完膚。



網民有話說

Katy Hui：貓貓好慘。

Jerry Hung：多謝你救走佢，起碼唔會再畀車轆到體無完膚。

Henry Lee：好彩有你幫助。



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