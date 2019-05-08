特別財會︰5年32宗請求移交逃犯　4宗來自沒簽協定區

律政司就有關移交逃犯事宜向立法會特別財務委員會提交的補充文件顯示，港府在過去5年共接獲32宗請求移交逃犯個案，4宗來自沒有簽訂雙邊移交逃犯協定的司法管轄區，而該4宗請求均被拒絕，而相關司法管轄區仍在追緝逃犯。



律政司解釋，特區政府收到請求後會研究是否有適用的移交安排，及請求能否按香港法律處理，該4宗請求都因沒有適當的安排而被拒絕，提出請求一方已被告知有關決定。



在2014至2018年收到的移交逃犯請求中，就有23宗、涉27名逃犯沒有及尚未作出移交。當中有4宗個案是已經或正處理的案件，19宗涉及不能或有待處理的個案，原因包括請求不符合雙重犯罪原則規定、沒有適用移交安排、請求方撤回請求、等待請求方提供補充資料，以及請求有待審查及未能找到逃犯等。而有關逃犯的羈押時間為3個多月至4年。



而在過去5年收到的移交請求中，共有13宗涉及14名逃犯經過香港法院聆訊，當中獲法院批准交付拘押的有11名逃犯，餘下2名逃犯的交付拘押程序仍在進行中，1名逃犯因交付拘押聆訊中止而被釋放。而在11名已批准交付拘押的逃犯，只有9人已被移交，1人正申請司法覆核及第二次人身保護令，1人在移交前離世。而上述請求均是根據適用的雙邊或多邊公約提出。