市建局推樓宇復修平台　提供樓宇復修資訊

市區重建局推出一站式「樓宇復修平台」，為業主提供全方位樓宇復修資訊和技術支援。「復修平台」網頁： https://www.brplatform.org.hk 全面取代舊有的「樓宇復修資訊通」網頁，除保留原有各類資助計劃簡介及申請功能外，亦加入多項新增功能及內容。



市建局表示，舊樓業主一般就如何統籌樓宇復修工程欠缺充分認識，「復修平台」網頁以6個主要的復修工程步驟為骨幹，並以「維修寶」為主角，透過動畫短片，深入淺出向業主講解「樓宇復修六部曲」。業主可下載《樓宇復修實務指南》，了解六部曲所涉工作、程序，以及法例要求，就樓宇復修工程的前期準備工作、招聘工程顧問公司和承建商，以及如何監督工程等資料，掌握全面資訊。



針對現時部分法團聘用工程顧問和承建商時，缺乏專業知識擬備適當的招標及合約文件，市建局委聘了建築及法律專業顧問，協助製作用於招聘工程顧問和承建商的各種參考文件範本。現階段已推出供業主聘請顧問驗窗，以及聘請顧問驗樓和管理及監督樓宇復修的參考文件範本。