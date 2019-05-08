政Whats噏︰生促局跪低　被指怕咗反中亂港勢力

生產力促進局轄下香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)，及國家互聯網應急中心早前發表報告，指出蘋果動新聞程式被檢驗出含有「木馬程式」，市民如下載及使用，有可能面對電話號碼、瀏覽互聯網紀錄等個人資料外洩嘅風險。點知事隔幾日，生促局就因蘋果向當局發出律師信，喺HKCERT網頁移除有關報告。有意見就批評HKCERT竟然「跪低」，質疑一國兩制都敵不過反中亂港勢力。



HKCERT日前發表《有關香港地區Google Play商店應用程式保安風險報告》，指出壹傳媒黎智英旗下嘅蘋果動新聞程式被檢驗出有「木馬程式」。不過喺蘋果發律師信後，生促局就認錯，話收到有關查詢後進行詳細技術分析，發現分析結果存有差異，向有關檢測機構查詢後證實有誤，深感抱歉喎。佢哋仲將有關報告從HKCERT網站中移除添。



「23萬監察」發言人王國興就鬧爆生促局，話當局發表有關報告前已經做過檢測，理應係審慎處理，冇理由會出錯，但依家蘋果發律師信「反彈」就即刻「跪低」，令人質疑當局係欺軟怕硬，怕咗反中亂港嘅勢力，亦都批評當局做法等同自毀信譽。生促局今次真係自取其辱喇。