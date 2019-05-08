海關截寄港毒郵包　拘外籍女搜屋檢共值千萬毒品

香港海關機場科人員，於本月1日在香港國際機場，檢查一件由西班牙寄港的郵包，郵包報稱為嬰兒用品，關員覺有可疑開啟檢查，發現內裏有奶樽、嬰兒衫及6盒嬰兒奶粉，每盒嬰兒奶粉內有3個錫紙袋，當中2個錫紙袋放有奶粉，另一個錫紙袋則藏有500克重、俗稱K仔的氯胺酮，6盒奶粉共有3公斤K仔。



毒品調查科機場調查課接手跟進，經詳細部署後，於昨日（7日）採取行動，在荃灣一個私人住宅單位，拘捕負責收件的43歲外籍女子。關員搜查該單位時，在一個深色尼龍行李篋內，搜獲11個紅酒樽，關員打開紅酒樽檢查，發現內裏盛載有800毫升液態可卡因，11支合共有8.8公升液態可卡因。此外，關員又在單位內發現一個用透明膠袋盛載的14克K仔，另檢獲一批毒品包裝工具，包括一個電子磅、一個熱封口機及一批膠袋。



海關指，案件中檢獲的毒品總市值約1020萬港元，女疑犯以遊客身份入境，相信為毒品儲存及分銷中心負責人，她會被落案控告3項販運危險藥物罪，明天(9日)在西九龍裁判法院提堂，海關正進一步調查案件及追查毒品的來源及去向，不排除有更多人被捕。



據了解，海關與香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，加強堵截利用郵遞或速遞渠道偷運毒品。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可以被判罰款500萬港元及終身監禁。