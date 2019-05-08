毓民特區：鄭若驊罔顧法治非首次　敢就唔告黎智英

壹傳媒黎智英前年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團(下稱「東方」)男記者，案發至今已近兩年，為要討回公道，東方和受害記者先後12度去信要求律政司交代案件進展，惟律政司至今仍然龜縮。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》主持人黃毓民指出，黎智英當日對待東方男記者是「百分之百黑社會式」的刑事恐嚇，是損害採訪自由，人證物證俱在，律政司無道理拖延近兩年仍未作檢控。黃又指，律政司司長鄭若驊罔顧法治非首次，不如夠膽就面對公眾，宣布「我唔告(黎智英)」，並向公眾解釋決定，一直拖延只會令人質疑政府捍衞法治的決心。



黃毓民稱，黎智英以粗言穢語出言恐嚇東方男記者，屬黑社會式刑事恐嚇，假如任何普通人在街上被同樣恐嚇，警方必然迅速採取行動，翌日就可以提堂，指這並非效率問題，而是表面證據充分，在奉行普通法體制的香港，理應早就將證物呈堂，「事發至今就嚟兩年都唔告，律政司司長係咪買佢(黎智英)怕呀？」



黃坦言對黎智英「深惡痛絕」，因黎製作黃色新聞，揭人陰私，為做頭版不顧連累他人家破人亡，甚至製作假新聞；政治方面則欲操控選舉，又搞黑金政治，而刑事恐嚇東方男記者，更是直接破壞採訪權利和新聞自由。黃支持受害記者作私人刑事檢控，認為此舉是必須的。



鄭若驊自上任後多項決定惹來公眾質疑，黃直斥鄭囂張，罔顧法治兼徇私枉法，舉例指她在大宅僭建風波中「只告丈夫，不告自己」，又放生前特首梁振英收取澳洲企業UGL共5000萬港元案件，故黃促鄭夠膽就向公眾宣布不控告黎智英，「反正上次唔告梁振英都係一紙聲明就算啦」，又說「有片有證據，律政司檢控政策究竟考慮咩呢？」指鄭「敢就唔告」，並向公眾解釋理據，否則香港是一個法治社會，鄭及律政司一直拖延此案，只會令人質疑政府捍衞法治的決心。



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律政司放生黎智英：http://hk.on.cc/fea/lai/



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