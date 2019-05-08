政Whats噏：在囚仍提口頭質詢　邵家臻刷存在感

立法會社會福利界議員邵家臻喺違法佔領行動案件中被判囚8個月，但因為身體不適早前轉送羈留病房，至昨日(7日)才被押抵赤柱監獄服刑。唔知係咪擔心建制派會提罷免動議，邵家臻議辦仍然繼續運作，經常以邵嘅名義向政府發書面問題，甚至最新將會喺本月22日嘅大會上提口頭質詢，勁刷存在感！不過身在獄中嘅佢，又點樣提口頭質詢呢？



根據立法會最新文件，22日大會上首條口頭質詢就係由邵家臻提出，問及有關工人權益，包括訂立標準工時、為過勞死立定義、會唔會將職業病涵蓋至心理及生理因素等。按正常做法，每次大會都有6條口頭質詢，由議員自己讀出問題，相關官員出席會議回應，再開放畀全體議員做補充質詢。



佢身在獄中又唔係完全無法處理，按《議事規則》議員可以指定另一位議員代為發問，據了解可能由專業議政嘅議員或工黨張超雄幫忙，但人選未定，如指定議員屆時無現身，都可以由內務委員會主席幫忙提問都可以。邵之前申請喺服刑期間到立法會開會被拒，難道提問就係為咗可以「出獄」而鋪路？如今都係乖乖地喺獄中反思喇！