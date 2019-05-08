指政府方案難吸海外醫生　議員擬提私人草案修例

醫委會今日(8日)表決海外醫生豁免實習方案，最終「政府方案」獲得通過，即三個指定機構的海外專科醫生整體工作至少3年，通過執業資格試後，便可獲豁免實習，取得正式執照。不過，有立法會議員認為方案難吸引海外人才，會繼續提出私人條例草案修訂醫生註冊條例。



民建聯立法會議員蔣麗芸認為新方案下，海外醫生仍然要考執業試，估計難以吸引更多海外醫生來港，她將繼續提出私人條例草案，以讓在一定條件下准許取得有限度註冊的海外醫生豁免考試及實習，稍後會提交予立法會主席梁君彥處理，目標是今年10月可在大會上進行辯論。



該黨另一議員葛珮帆透露，許多海外畢業及執業的港人專科醫生反映，他們在當地已經執業超過十年，取得專科醫生資格，很希望可回港執業，但十分抗拒重考執業試，故認為考試仍是最大障礙，令吸引力減少。



民主黨議員黃碧雲希望醫委會可繼續拆牆鬆綁，進一步豁免考執業試，她亦會提出私人條例草案修訂醫生註冊條例。至於會否與民建聯合作提交私人條例草案，黃認為民建聯的方案是「中門大開」，現階段不能支持他們的方案。



食物及衞生局局長陳肇始指，現時方案是最寬鬆、吸引力較大，公平及一視同仁，她又否認政府曾指醫生有保護主義，亦從無將醫生和病人推至對立面。政府會繼續探討剛畢業或工作數年的非本地培訓醫生來港，對於有政黨打算提出私人條例草案倡免試吸引海外醫生，她指會仔細研究任何建議及方案。