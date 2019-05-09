警車跌催淚彈遭車撞爆　警正徹查原因

中環鬧市昨晚（8日）發生警車跌出裝備罕見事故，一個相信載有催淚煙彈的裝備箱，疑由一輛行駛中的衝鋒警車跌出，再遭尾隨平治房車撞及壓在車底，其中一個催淚煙彈損毀爆破冒煙，幸無人受傷，警方封路調查3小時，至今晨零許才解封，警方對事件高度關注，正徹查原因。



涉事警車隸屬港島總區衝鋒隊，昨晚9時許，沿干諾道中慢線往灣仔行駛，至大會堂對開，據稱車內一個裝備箱跌出車外，期間一輛平治房車跟隨，女司機猝不及防下撞及裝備箱，將其壓在車底，箱內一個催淚煙彈破損，登時冒出煙霧。女司機與車上一名女乘客嗅到刺眼異味，嚇得跳車走避。



警方接報大為緊張，派出大批人員到場，消防員亦趕至戒備。現場所見，路面遺下催淚煙彈碎片，袋備箱在車底中間位置。警方召喚爆炸品處理課人員到場，先將干諾道東行全線封閉，花約20分鐘將催淚煙彈及碎片檢走。



至今晨零時許，警方將車底的裝備箱取出，並將房車拖走，女司機與女乘客則警員離開。至於涉事警車停在路旁，車上警員站在一旁接受上司查問。



根據車輛登記資料，涉事平治房車登記車主姓韋，任職律師，主要從事商業併購及首次公開招股，居於港島西區薄扶林道。



據了解，每輛衝鋒車均配備防暴裝備，包括避彈衣、圓盾、MP5衝鋒槍、法德魯38毫米防暴槍（俗稱大口仔）、雷明登870型鳥槍、4個手擲催淚煙彈，以及橡膠彈及催淚煙子彈各10粒。