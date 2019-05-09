東方日報A1：慈善遺願蹉跎12年　再爆管理人糾紛

已故華懋集團主席龔如心千億遺產的受託人華懋慈善基金，與遺產管理人爆出糾紛。龔如心的胞弟、基金理事會主席龔仁心昨日召開記者會，表明對如心臨時遺產管理人不滿，正啟動法律程序並已去信律政司要求撤換管理人。龔如心以基金行善的遺願在她過世十二年後仍未達成，現時再生變數，基金何時可全面投入運作造福社會，暫仍無期。



近日有報道指，華懋慈善基金早前曾發出文件，不滿臨時遺產管理人羅兵咸永道會計師事務所（下簡稱「羅兵咸」）管理帳目不善，在華懋集團前行政總裁（CEO）楊光未完成第二份合約的情況下，卻向楊支付接近一千七百八十萬元的補償費用，報道引述文件指基金質疑事涉內幕交易和違法酬庸，並已在今年二月向律政司舉報。



龔仁心昨在記者會被問及事件時指「基本上屬實」，認為不能容忍，並形容為「私下交易」，指管理人縱可作決定，但仍應經公司架構去做，惟羅兵咸只是「知會」，而「無同集團執行委員會傾」，又指表示知悉律政司亦有向對方查詢事件，但對方並無回覆。



被問及會否入稟要求撤換羅兵咸，龔仁心指「有，入稟呀」，批評對方收費貴且未做到應該做的事，昨日已有正式信件交予律政司，「因為入稟要求都要律政司同意，我哋希望佢唔會反對啦」。他又指羅兵咸一年管理費六千多萬元，卻限制集團用於慈善的款項封頂一年一千五百萬元，「對比一下，你吞唔吞得落？」對於向律政司舉報一事，他指律政司仍未直接回答，但認為律政司都要收集資料才可回答，強調他們向律政司反映的做法並無錯。



龔仁心又稱，基金一定會遵照「大家姐」如心意願，面對社會、面對公眾，「陽光下企得住，不需要遮遮掩掩」，但他要「向公眾講一聲對唔住」，因直至現時，基金仍「因種種原因做唔到呢啲事」，希望基金可盡快做到，又指姊姊過世已十二年，相信再等一段時間亦不影響公眾信心，希望很快可告知大眾基金可做到應為社會大眾做的事：「十二年都過啦，就算畀多兩個月、三個月都唔算長吖」。



華懋慈善基金昨晚再發表聲明，指基金理事會經過研究，決定向法庭申請撤銷臨時遺產管理人羅兵咸會計師事務所的管理人資格，理由是管理人有違職守、濫用權力、做出無視公眾利益的不當行為。基金將協同律政司商討更換臨時遺產管理人的安排。



羅兵咸昨晚亦發出「龔如心遺產聯合管理人」的回應聲明，指聯合管理人強烈反駁龔仁心對聯合管理人及羅兵咸的指控，指當中存在誤解及有很大程度上的事實不正確。



聲明指聯合管理人在所有時候都是以龔如心遺產的最大利益行事，以保障其包括華懋集團在內的資產。



聲明續指，聯合管理人的工作由法院及律政司監督，管理人亦有定時向兩者匯報，而管理人費用代表了一個相當專業的團隊在一項大型及複雜任務上所實際花費的時間，所有費用在付款前均獲律政司及基金的批准。



律政司發言人指已收悉華懋慈善基金要求撤換羅兵咸作獨立遺產管理人的信件，現正考慮有關事宜。至於龔如心遺囑管理計劃的最新發展，律政司指根據一五年終院判詞中就遺囑管理計劃設定的藍圖，一直有積極跟進，而為盡快落實管理計劃，律政司已於今年三月廿九日就相關事宜向法庭作申請以尋求指示，法庭排期六月十三日進行指示聆訊。



根據華懋慈善基金去年十月呈交的二○一七年度核數報告，基金在一七年沒有收過捐款，並且資不抵債。基金只有兩項資產，包括銀行存款四萬元和存放在律師行的款項近六百卅萬元，但連同基金三類主要負債，帳面上出現四千一百萬元負資產。