自閉小暴龍變陽光青年　堅毅媽媽成就特奧冠軍

世上只有媽媽好！今年阿布扎比特殊奧運會的高爾夫球十八洞賽事冠軍，是香港的19歲選手樂男。2歲便被確診智障及嚴重自閉的樂男，幸獲媽媽Anita的耐心教導及細心照顧，終由「小暴龍」成長為多藝傍身的陽光青年。母親節來臨，Anita希望兒子成為一個獨立自主、健康開心的人，並稱撫養兒子的過程恍如「入錢罌」，雖不知道何時有回報，但過程亦是收穫。



樂男1歲多被發現說話能力很弱，偏愛圓形東西，但終日只會哭鬧，爸爸戲稱他為「小暴龍」。2歲多時，樂男被確診為智障及嚴重自閉，Anita形容當時心情如「由天堂跌落地獄」，情緒大受打擊，慶幸3天後她就平伏了心情，並尋得協康會的服務，讓樂男接受了2年半的學前密集式訓練，包括言語、物理及職業治療，「小暴龍」的情況亦有紓緩。



不過，學習又是一個艱辛的選擇，樂男幼兒中心畢業後，智商評估有75，可以升讀主流學校，但Anita知道兒子6歲才開始說單字，恐無法融入主流學校，其後選擇了特殊學校：「我寧可他在其他班考到首10名，也不想他在精英班包尾」。Anita本身是孤兒，成長於寄養家庭，她不想樂男亦在溫室長大，故自小已讓兒子接觸音樂、運動、雜耍和童軍等等，直至中學時參與高爾夫球訓練班，約4年前樂男往澳門參加第一個公開賽，今年3月再出征特奧奪冠。



談到養大智障自閉兒子的艱苦，Anita自言「冇沮喪過」，她期望兒子健康、開心，19歲的樂男即將在特殊學校畢業，並踏入社會，協康會的賽馬會星亮計劃「飛悅三十」，會為如樂男一般的18至35歲高功能自閉症青年及照顧者提供服務，包括為服務對象在職前提供職能評估、工作實習、就業規劃及配對，培養其獨立自主能力等等。