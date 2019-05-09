愛心空姐助養　8童改寫命運

母親節將至，對有8名子女的31歲的年輕媽媽林敏澄(Agnes)來說，這一天格外意義！Agnes任職機艙服務員，8個助養子散居於內地、非洲及柬埔寨，她直言8人都是她的「心肝椗」，每月助養支出雖近2000港元，但她認為壓力不大，能令失學兒童不再流落街頭，年幼女童亦有受教育機會，已經很欣慰。佳節將至，她只望兒女們「開心健康成長，唔使再驚冇書讀！」



Agnes擔任機艙服務員7年多，因工作關係到過不同國家，她成長於小康家庭，生活無憂無慮，但大學時到內地寧夏義教的經歷，讓她看到貧窮兒童之苦，只想守護小朋友臉上的天真笑容，剛投入職場時，她便開始助養一名非洲兒童，其後四圍飛，看到更多，在印度乘坐的車上目睹一家大小衣衫襤褸睡在街頭，小孩赤腳走路的一幕，令她更感痛心。



透過慈善機構國際培幼會的資訊，Agnes知道柬埔寨有不少女童飽遭歧視，更有女童12歲就被迫結婚，失去讀書機會，她不禁反思生於香港的幸福：「自己都係女仔，可以喺公平環境成長，有書讀有營養，但佢哋可能好細個就被迫嫁人！」去年她在培幼會助養多2名內地小朋友及5名柬埔寨女童，希望可幫助到更多人。



助養8名兒童的一個月開支不足2000港元，Agnes笑言壓力不大，但寫信給小朋友就較花時間，平日她會與助養子女書信來往，交流近況，亦會寄文具等小禮物，或分享自己的全家福，最難忘的是一名內地助養子女在剛過去的新年親手繪上「福」字的畫作，非洲兒子則寄來相片：「見到7年內由小朋友變成一個男人，真係好開心」。



Agnes又表示，母親節的願望就是希望助養的小朋友可與家人生活愉快，她又希望可有機會親身探訪小朋友，「聽到佢哋叫我個名已經好滿足！」