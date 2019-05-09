特朗普指華破壞貿易協議　白宮：中方暗示冀達共識

美國宣布對價值2000億美元中國商品加徵進口關稅後，中國決定依然派出代表團赴美會談。白宮發言人桑德斯周三（8日）更表示，已獲中方暗示，北京當局仍希望達成貿易協議。美國總統特朗普宣稱，中方領導人在貿易談判上「破壞協議」，令他決定進一步加徵關稅。



中美雙方周四（9日）將在華府展開新一輪會談，但氣氛跟前一輪在北京的會談已顯著改變。中國商務部周三更揚言，若美方的加徵關稅措施生效，中方將採取反制措施。不過桑德斯向傳媒透露，中方依然希望會議有成果。她說：「我們獲得暗示，他們希望達成協議。我們雙方的團隊正持續進行協商。他們明天將再會談。我們再看情勢如何發展。」



特朗普周三晚在佛羅里達州巴拿馬海灘一個活動上，提到加徵關稅是因為中國「破壞了協議」，所以中國副總理劉鶴周四將到華盛頓，繼續貿易磋商。特朗普稱︰「（劉鶴）是個好人，但他們破壞了協議。他們不能這樣做，所以他們要付出代價。」他矢言︰「在中國停止愚弄我們的工人、竊取我們的工作之前，（美國）不會退讓。」



特朗普又指，美國毋須與中國貿易，因為美國有能力自行在本土生產所需貨品。他強調，即使無法達成貿易協議，也沒有問題︰「每年收取1000億美元（指關稅，約7800億港元），1000億美元。我們以前從未試過。」他又向民眾揚言︰「無論發生甚麼也不必擔心。一切都會順利解決的。你知道為甚麼嗎？因為一向如此。」



美國總統特朗普周日（5日）突然在社交網站宣布周五（10日）起向中國銷美的2000億美元商品的關稅稅率，從10%調高至25%。英國傳媒引述消息報道，美國政府上周五（3日）收到北京的外交電文，指中方有意對雙方近150頁貿易協議草案作系統性修改，使兩國數月以來的磋商成果化為烏有，也令特朗普一怒之下調高關稅。