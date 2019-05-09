探射燈：食店無牌製刺身手卷　安全成疑

港人除了愛吃壽司、刺身，近年更興起一股平價海膽手卷潮。東網早年揭發不少食店未有相關牌照下，製作和出售平價海膽手卷，安全成疑。葵涌區一個商場內便有至少4間手卷食店，有部分聲稱以半板「足料」製作的海膽手卷作招徠，價錢由30至50港元不等。



惟部分店舖領有只可出售預先包裝壽司或刺身的「壽司及／或刺身許可證」，違規於處所內製作手卷奉客。另外，亦有只領有普通食物製造廠牌的食店，違規製作含刺身的手卷。部分食店衞生環境惡劣，魚生和食材長時間擺放於工作枱上，未有冷藏；亦有店員在沒有佩戴手套下奉上即製的手卷予客人。



「牌照名單有齊晒，爭在食環肯唔肯做嘢。」立法會議員陳恒鑌認為，食環署掌握所有持牌或持許可證的食店名單，不難識別無牌或違規食肆，「執法其實無咩難度」，認為該署應該加強人手巡查和檢控無牌食肆。



經東網轉介，食環署昨日（8日）到上述商場巡查，發現兩間食物處所違規配製壽司。該署向一間食店持牌人就無牌經營食物製造廠提出檢控，並向另一食店發出警告。

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