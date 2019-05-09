探射燈：前期急凍殺菌不足　魚生易有蟲

消委會早前從超市、食品店及刺身專門店購買50款三文魚和吞拿魚刺身進行測試，發現2個樣本含有寄生蟲「線蟲」，其中1個更同時發現有蟲卵，惟所發現的線蟲沒有蠕動，故未能確定是否活蟲。此外，有49個樣本同時被驗出重金屬甲基汞，亦即水銀化合物，當中10個樣本含量超標，最高每公斤含量達1.48毫克，超出標準逾2倍。



腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙指出，線蟲可循未煮熟的肉類進入人體，感染徵狀與腸胃炎近似，包括食欲不振、腸胃疼痛等，惟線蟲在自然界的最終宿主並非人類，一般不能於人體內繁殖，死亡後會隨排泄物排出體外，甚少引起嚴重併發症；而甲基汞則是環境污染物，可積聚於人體內，攝取過量可導致腦部和其他器官受損。他表示，魚生內會否含有寄生蟲，視乎其前期急凍殺菌處理是否充足。

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