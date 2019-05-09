探射燈：開放式雪櫃溫度高　外賣壽司恐食壞肚

消委會早前測試市面上外賣刺身，發現有樣本含有線蟲。東網巡視多間外賣壽司店和超市，發現大部分存放壽司的雪櫃溫度均不符合食環署「限制出售食物許可證（壽司）」規定，保持在攝氏0至4度之間，有超市雪櫃顯示溫度高近3倍，存放的壽司溫度亦高。學者擔心在室溫環境下，細菌易孳生及繁殖；立法會議員則促請食環署加強抽查把關。



深水埗一間連鎖外賣壽司店，其兩層開放式冷藏櫃顯示溫度介乎攝氏2至9度，東網記者以紅外線溫度計量度，發現獨立包裝的壽司表面溫度高達攝氏17.9度，而包裝好的雜錦壽司，表面溫度則為攝氏17度。櫃頂多塊用作保溫的膠簾殘缺不全，保冷效果成疑，職員不時將膠簾上的「倒汗水」抹走。另一間早前被消委會點名批評的荃灣連鎖外賣壽司店，其多層式凍櫃更未有任何櫃門或膠簾保溫，多盒壽司出現倒汗水，量度發現壽司表面溫度為攝氏14.5度。



九龍城一間超市的開放式壽司櫃，擺放了多盒壽司、刺身和卷物，惟沒有櫃門裝置，內置溫度計顯示櫃內溫度為攝氏15度，高於標準近3倍，再以紅外線溫度計量度雜錦壽司表面，溫度高達攝氏14.4度，而原條三文魚溫度則為13.2度。



佐敦一間刺身壽司外賣速食店，擺放壽司和刺身的冷藏櫃內置溫度計顯示溫度為攝氏8度，而壽司表面溫度則為14度。葵涌一間外賣壽司店，三文魚手卷表面溫度亦有攝氏8度。



「魚生充滿水分同蛋白質，只要溫度夠暖，就非常適合細菌孳生。」香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影表示，在室溫環境下，細菌數量每20分鐘能以倍數增長，冷藏櫃若未能發揮作用，隨時可釀成食物中毒，風險極高。



立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員陳恒鑌指，近年外賣壽司店愈開愈多，不少更採用開放式雪櫃，惟夏天臨近，天氣炎熱潮濕，容易孳生細菌，建議店方於壽司櫃當眼位置加裝溫度計，以供消費者參考，食環署亦應該加強抽查把關，確保食物安全。



食環署發言人表示，根據《食物業規例》規定，任何人售賣限制出售的食物（包括壽司及刺身），必須申領有關擬經營業務的准許或許可證，有關處所須遵守相關的牌照或許可證條件，售賣的壽司和刺身須存放於溫度保持在攝氏0至4度之間的雪櫃內，並須與其他食物分隔。過去1年，上述店舖均無被檢控。



衞生署發言人則指，2016至2018年，衞生署衞生防護中心共錄得20宗與進食壽司或刺身有關的食物中毒個案，共影響79人。



其中一間連鎖外賣壽司店回覆指，一向以攝氏0至4度設定壽司櫃溫度，惟當機器進行除霜時，顯示溫度或會高於設定溫度。另一間超市則稱，十分關注事件，又表示會定期檢查食物品質及新鮮度，確保食品衞生。

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