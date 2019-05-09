Dr.東：肺癌化療加免疫治療　延存活率減副作用

肺癌是本港第二大常見癌症，根據香港癌症資料統計中心數據，二○一六年共錄得四千九百三十六宗新症，死亡率高踞首位。除傳統的電療及化療外，免疫治療為未能使用標靶藥物的肺癌患者帶來新希望。有臨床腫瘤科專科醫生指出，研究顯示接受傳統化療的晚期患者，癌細胞無出現轉移的中位生存率為十三點六個月，但若配合近年新興的免疫治療，生存率可大大延長，達到廿三點七個月，即使癌細胞轉移至肝或腦部，存活期仍可延長逾倍，亦免去化療出現的脫髮等副作用。



臨床腫瘤科專科醫生蔡國強指出，肺癌初期並無明顯徵狀，確診時大多已達第三或第四期，醫生會通過病理學分析釐清癌細胞的種類並進行基因檢查，再根據病人情況，提供適合的治療方向。他以第四期肺癌病人為例，標靶藥仍是一線治療方案且成效最好，一名肺癌轉移至腦部的病人，去年九月起服用第三代標靶藥，數個月後「個瘤可以去到冇哂咁滯」，但部分病人檢測顯示不能使用標靶藥，傳統只能通過化療治理，現時可再配合免疫治療，有效延長存活期。



蔡解釋，免疫系統的T細胞具有辨認及殺死外來非自身細胞的能力，包括癌細胞，但癌細胞會藉表面的蛋白作掩飾，偽裝成正常細胞，令T細胞無法辨識，得以生存及擴散；免疫治療即注射PD-1抑制劑，讓PD-1抗體能抑制癌細胞的掩飾蛋白PD-L1，令T細胞能夠認出癌細胞，攻擊及殺死癌細胞。



一名罹患肺癌四期的六十二歲女病人去年四月求診，她出現骨痛及呼吸不順的徵狀。蔡表示，經檢查確認其腫瘤源頭在肺部，並已轉移至多處骨頭及淋巴，惟不適合使用標靶治療，最終經過系統性化療配合免疫治療後，再用電療殺死癌細胞。經化療後，病人氣喘及骨痛情況改善，無出現脫髮等傳統副作用，體重上升，現時病人整體身體狀態「好似冇乜嘢咁」。



免疫治療費用較高昂，亦非人人適合。蔡指，此一療法的成效視乎患者PD-L1水平而定，PD-L1水平高於五成，療效最佳，但亦有百分之三至五的機會出現炎症，包括皮膚炎、肺炎、腸炎及腎炎等，故進行免疫治療期間需要密切監測，一旦出現炎症要即時停止免疫治療，先用類固醇控制，再考慮是否繼續治療。





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