議員冀設停工令　政府稱以指引籲僱主執行較合適

去年超強颱風「山竹」襲港引起打工仔在極端天氣上班的安全爭議，立法會議員陸頌雄今日(9日)在會中問及現時指引無用，會否設停工令。政府回應指，就8號風球除下後是否毋須立即復工，目前以指引方式呼籲僱主執行是相對合適，並稱大部分僱主關心僱員福祉，不希望因趕上班而出意外，政府會邀請政務司司長張建宗研究。



醫委會昨日(8日)通過放寬非本地培訓醫生實習要求的方案，議員梁美芬問及會否考慮增設多一所醫學院，以解決香港醫生不足問題。政府回應指，有決心解決醫生的不滿，若要投入額外資源是無問題，已要求兩間醫學院增加醫學生名額，但增加醫學院收生及增設一間醫學院，要增加硬件及軟件，都需要長時間，現時希望用好兩間醫學院培訓更多本地醫生，短期內以新方案更有效引進海外專科醫生，運用公營醫院管理、資源分配、人事管理等能紓壓公營醫院壓力。



此外，政府又指，不否認政府內部欠缺充分協調，「有時左手右手，大家都唔知道係咪同一個方向」，強調本屆政府管治其中一大原則是協作，但涉及大架構，說易行難，目前仍在努力中，若有政策局需要其他局協助，會做好統籌，最理想是每個部門自動自覺幫助其他部門，但認為改變文化需要一段時間，尤其部門受公眾監察，很多部門擔心「行多一步，唔係我分內嘅事，會唔會第日矛頭指向自己」，政府會努力引導。