辯方指容偉業溝通能力如7歲童　報告倡判18月感化

2016年大年初一至初二發生的旺角暴亂案，兩名被告「美國隊長」容偉業及袁智駒早前被裁定罪成，今早(9日)在高院接受判刑。容偉業的代表律師指在押後期間，辯方曾替容再提取心理及精神科專家報告，法官提取的感化報告則建議容接受18個月感化。



律師指在容還押期間，很多心理及精神科專家等自願替容進行治療並組成一個治療團隊。其中他們的心理專家指懲教署心理學家替容進行的智力評估有問題，並認為智力測試部分細項差距大，認為容確有輕度智障。其專家亦認為容的自閉症問題需要大量支援，加上他的溝通技巧及語言能力如一名7至9歲孩童，且適應能力差。



律師指基於容的精神狀況，判監會對他產生不良影響，精神科專家亦指其精神狀況有介入需要，適合在監獄外由治療團隊進行一連串治療計劃，相反若判監會使他長期缺乏社交，對其重返社會有很大阻礙及困難，因此律師希望法官考慮其精神健康問題判處感化令。



律師又指容的個人背景亦有特殊情況，他在2014年任職救生員因遲到請病假被大量扣薪，其後更失業，令他認為上街便可申張社會公義，包括解決扣薪問題，因此才陸續參與社會運動，亦包括本案。律師指容單純、善良、沒有惡意且對人誠懇，加上他的精神狀況，即使要對他作道德譴責程度亦應較低。律師亦認為法官可藉此發放訊息，顯示法庭會關心弱勢社群及考慮其他判刑的可能性，給予第一次及最後一次機會予無案底及有精神狀況人士。



袁智駒的律師再求情時則稱，感化官建議對袁判處24個月感化令。而袁亦有過度活躍症及專注力不足等問題，自小受同學欺凌，長大後又受同事排斥，但他並無放棄自己，具美術天分且從事設計工作，為人正直、熱情、樂於助人經常參與社區服務，服務弱勢社群甚至救助流浪貓狗。律師指袁於案發時受精神狀況影響而犯案，屬單一事件。他自去年11月8日還押至今，已有悔意、重犯機會極微，望法官酌情接納感化官建議。