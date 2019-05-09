立會拉布新工程減少　65%模板工人面臨失業

近年立法會拉布影響不同民生議題，其中建造業深受其害。建造業總工會今(9日)召開記者會，指受拉布影響而令工程減少，業界負責釘板工作的模板工人失業率高達65%，開工日數亦大跌，由以往每星期開工4至5天，減至只有2至3天，導致收入大減。有工人反映，需尋找餐飲等兼職維持生計。



該會過去2個月訪問283名模板工人，當中65%面臨失業，有工友更沒有工作長達半年，另有21%工友處於半失業，即每星期開工日數只有2至3天。工友工資亦有下降趨勢，熟練技工日薪由平均2500港元減至僅1400至1500港元，生活大受影響。工會擔心至今年年底，工人工資會繼續減少。



現年30歲、任職模板工人近6年的工友羅柱倫表示，2至3年前正值沙中線、高鐵等工程，形容當時「人哋打畀你開工」，每月開工日數可達29日，但近年工作量大減，開工日只有10至12日，被迫從事搬運、餐飲等兼職，才能養活一家五口。



多名業界代表反映工程減少令工友開工不足，包括油漆、搭棚、泥水業，部分工人更因而轉行。港九搭棚同敬工會理事長何炳德批評，拉布的立法會議員以工友作為籌碼，「你(議員)拉布人工照拎，我哋無嘢做，手停口停」，以1名工友需養活3名家人計算，業界有48萬註冊工人，受影響的市民達過百萬人，促請立法會以香港大局着想，停止拉布。



該會理事長黃平表示，部分大型基建如港珠澳大橋、蓮塘口岸等相繼落成，惟新工程因立法會拉布未能及時撥款而延後，如填海工程。黃形容「工人見到碗飯但食唔到」，工會明日(10日)將到立法會請願，表達不滿。