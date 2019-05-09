每日一片：女司機挑戰棍波車　溜後死火遇救兵

棍波車駕駛技術較高，駕駛棍波車的女司機亦屬少數。近日有駕駛棍波車的女司機就在馬路上遇上難題，在燈口起步時不斷死火兼溜後，阻塞路面，幸得一名司機出手相助，才能脫困。



現場是黃大仙馬仔坑道，網民Yiu Fung Lee昨日(8日)在Facebook群組「馬路的事討論區」上載片段並貼文，「女司機不停起步死火又溜後，綠燈完到紅燈都起唔到步...不停咁樣同佢講記住唔好齋用離合器起步，要畀番大啖油，幾經辛苦終於教曉佢最標準穩陣嘅斜路起步」。



片段所見，女司機起步過程確是艱辛，當交通燈轉綠燈時，仍未有成功起步，更一度出現向後溜，跟隨其後的司機見狀，發現她所駕是棍波車，傳授棍波駕駛法後，女司機終於能緩緩起步，向着竹園道駛去，未有再死火。



貼文掀起棍波車死硬派熱烈討論，有人分享說：「必經階段，開頭都係夜晚自己揸去無乜車嘅斜路練...如果搞掂斜路起步，其實棍波私家車好好揸。」不過亦有人為片主牙煙，擔心溜後而發生意外，「我係你會好驚」，不過片主就回應：「架車唔係我，係公司」。