設計師涉非禮　女事主否認說出事件想引起注意

現年37歲的平面設計師，約於6年前在巴士上認識一名小學女生後，帶她到上層尾座，涉嫌捉着她的手隔褲放在自己下體之上，並交換電話號碼，事隔5年後，約女生到家中玩遊戲，期間涉捉着她的手替自己手淫和強吻她。被告方世琦否認2項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為及1項非禮罪，案件今(9日)在區院續審。



辯方指，2017年底曾有田徑女運動員公開宣稱遭教練非禮，事件受廣泛關注，而事主數星期後參加一個運動訓練營時，亦有和同學討論事件。女事主否認有討論事件，稱她對有關新聞印象模糊，亦不知當時興起的「#MeToo」運動，更反問辯方大律師，是否認為她因為該新聞而向老師說出事件。



辯方同意事主推論，質疑她此舉是為了引起老師注意，另外她事發後沒有向同學和家人說出事件，是因為根本沒發生涉案事件。女事主否認想引起注意，指該老師和她關係不錯，又指被告當時叫她不要說出事件，她視被告是朋友，有信任關係，自己很重視友誼，加上她和父母關係不好，又遭同學欺凌，故沒有說出事件。



辯方又質疑是否有人提醒事主，指辯方會「chok(盤問)」她。她承認有社工曾提醒她「冷靜，辯方會『chok』爆你」，叮囑她說出真相，否則會前功盡廢。



此外，被告於前年底曾發短訊給事主，事主仍沒有封鎖被告來電，辯方指她多年前曾遇到非禮，多年後再收到被告訊息時理應感到震驚。事主解釋，她以前不了解被告的行為如此嚴重，加上事隔多年，她以為被告有所改變，而她又是「友情行先」，覺得封鎖被告「好殘忍，好冇交帶」，自言：「我係不尋常嘅人。」