假難民為禍　議員促設禁閉營以減酷刑聲請個案

立法會今早(9日)復會續審議《2019年撥款條例草案》，現時為全體委員會審議階段，議員就修正案發言。議員梁美芬認為香港假難民已影響社會安寧，政府有需要減少假難民和偽酷刑聲請者，認為現時世界的難民數字減少下，當局應重新考慮是否設禁閉營，若設立相信酷刑聲請申請量或減至合理數量。至於律政司，她批評現時法律改革追不上時代，質疑在終審法院釐清「不誠實取用電腦」罪後，當局有需要立即研究窺淫罪。



另有多名議員提出修正案要求削減官員薪酬，其中民主黨林卓廷提到現時廉政公署的聲譽大不如前，直斥前廉政專員湯顯明「已經夠衰」，現任廉政專員白韞六更是一丘之貉，直斥白「講大話」、顛倒是非黑白，要求削減白大約368萬港元的全年薪酬及津貼開支，希望迫使他離開廉署。



議員黃碧雲要求削減食物及衞生局局長陳肇始的3個月薪酬約102萬港元，因她轄下的食物安全中心疏於監管進口食品，審計報告和帳委會亦多次批評食安中心有法不依、錯誤解讀法律、執行甩漏、手法馬虎等，食環署執法不力，批評「依個係乜嘢局、依個係乜嘢食物安全措施，政府嘅工作做到咁嘅茄樣」。