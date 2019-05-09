網民熱話：萬元名牌波鞋掉垃圾站　網民：得罪老婆系列

當你見到一堆貴價波鞋，被當垃圾掉在路邊，你認為背後發生了甚麼事？有人近日就拍到多對名牌男裝波鞋被人棄置在大埔一個垃圾站，懷疑是被老婆「出賣」，「係咪又有人趁老公唔喺屋企，掉晒老公啲寶貝出街」。事件亦令一眾網民化身偵探，分析「波鞋變垃圾」背後原因。



網民Wai昨日（8日）在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載圖片，發文稱在大埔大美督山寮路垃圾站，一個放滿垃圾的垃圾桶旁邊，發現大堆名牌波鞋連盒放在一處溝渠蓋上。有疑似「波鞋專家」網民聲稱，如果這堆波鞋全新，價值達萬元。有網民則懷疑有老婆將老公波鞋當垃圾掉，形容是「得罪老婆系列」，有人亦笑稱獨留波鞋在家很危險，「依家身為人夫冇咩事，真係唔好離開屋企」。



網民有話說



葉積古：依家身為人夫冇咩事，真係唔好離開屋企



Muses Lam：得罪老婆系列



Yanni Chan：有人話係遺物嚟，連個鞋架都擺埋出來



Victor Koo：未必，可能係遺物，避免觸景傷情啫。



Mike Wong：好假咁～掉嘢排得咁整齊



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